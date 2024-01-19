Електричний кросовер Tesla Model Y став першим електромобілем, який здобув рекорд продажів на континенті в історії.

Tesla Model Y забезпечила собі місце як найбільш продаваний автомобіль у Європі у 2023 році. Попередні дані спеціалістів з дослідження ринку Dataforce показують, що цей електромобіль встановив серйозну перевагу над своїм найближчим конкурентом, Dacia Sandero. Model Y обійшла за популярністю бюджетний румунський хетчбек із перевагою у 254 822 одиниць.

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Однією з головних причин є те, що Tesla катапультувала кросовер до успіху, суттєво знизивши ціни на початку 2023 року. Тенденція, яка збереглася в поточному році. Минулого року компанія також виграла ряд тендерів, націлених на службові автомобілі в Німеччині, де Model Y стала найбільш продаваним електромобілем із приблизно 45 800 реєстрацій.

Протягом 2023 року Model Y була лідером продажів у семи з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність. Dacia Sandero лідирувала за чотири місяці, тоді як Volkswagen T-Roc забезпечив перше місце за один місяць.

Порівняно з рейтингом попереднього року, де Peugeot 208 був бестселером у Європі у 2022 році, а Sandero посів друге місце, лідерство Model Y у 2023 році знаменує собою перший випадок, коли електромобіль закріпив перше місце в щорічному звіті про продажі в Європі. Водночас очікується, що VW Golf, який очолив чарти продажів у 2021 році, опуститься на сьоме місце у 2023 році.

Також Model Y була п’ятою найбільш продаваною моделлю в Америці минулого року з приблизно 403 897 одиницями, доставленими клієнтам. Це на 16 відсотків більше порівняно з 2022 роком, коли Model Y була найбільш продаваним автомобілем у світі.