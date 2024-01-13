Tesla додала два нових кольори в конфігуратор для нових авто Model Y в США. Тепер кросовери доступні покупцям в яскравому червоному кольорі Ultra Red, та в сірому Stealth Gray.

З минулого року ці кольори були доступні лише для Model X та Model S, а тепер оновлення дійсне і для Model Y. Цікаво, що схожі європейські кольори Quicksilver і Midnight Cherry Red так і не потрапили до США.

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Нові забарвлення такі замінюють два попередні Model Y: Midnight Silver Metallic і Multi-Coat Red. Stealth Gray доступний як «базовий» колір, без доплати, який замінює Midnight Silver Metallic. А новий Ultra Red коштуватиме покупцям 2000 доларів. Фотографії реальних авто поки що відсутні, адже Tesla тільки зараз оголосила про таку опцію, однак покупцям пропонується веб-перегляд.

Обидва кольори дуже схожі на старі, лише трохи темніші або насиченіші, однак вебсайт Tesla завжди показує дещо нереалістично. Тому не виключено, що реальні авто будуть значно привабливішими, адже моделі X та S виглядають дуже вдало, особливо в червоному кольорі.

А от Midnight Silver, якого більше не буде для Model Y, і Stealth Grey на Model X виглядають ну дуже схоже.

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Фактично це перші нові кольори для Model Y у США з моменту її появи, однак вони не сильно відрізняються від попередньої палітри — це все ще сірий і червоний, просто дещо інші версії, тож кардинальних змін не відбулось.