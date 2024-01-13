Tesla добавила два новых цвета в конфигуратор для новых авто Model Y в США. Теперь кроссоверы доступны покупателям в ярком красном цвете Ultra Red, и в сером Stealth Gray.

С прошлого года эти цвета были доступны только для Model X и Model S, а теперь обновление действительно и для Model Y. Интересно, что похожие европейские цвета Quicksilver и Midnight Cherry Red так и не попали в США.

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Новые расцветки такие заменяют два предыдущих Model Y: Midnight Silver Metallic и Multi-Coat Red. Stealth Gray доступен как "базовый" цвет, без доплаты, который заменяет Midnight Silver Metallic. А новый Ultra Red будет стоить покупателям 2000 долларов. Фотографии реальных авто пока что отсутствуют, ведь Tesla только сейчас объявила о такой опции, однако покупателям предлагается веб-просмотр.

Оба цвета очень похожи на старые, только немного темнее или насыщеннее, однако вебсайт Tesla всегда показывает несколько нереалистично. Поэтому не исключено, что реальные авто будут значительно привлекательнее, ведь модели X и S выглядят очень удачно, особенно в красном цвете.

А вот Midnight Silver, которого больше не будет для Model Y, и Stealth Grey на Model X выглядят ну очень похоже.

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Фактически это первые новые цвета для Model Y в США с момента ее появления, однако они не сильно отличаются от предыдущей палитры - это все еще серый и красный, просто несколько другие версии, поэтому кардинальных изменений не произошло.