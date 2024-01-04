В автошколах страны, где Tesla становится самой популярной маркой автомобилей, начал действовать запрет на использование некоторых машин Илона Маска в учебном процессе. Проблема оказалась в новых указателях поворота.

Для Норвегии, где электромобили являются нормой и практически каждый новый проданный автомобиль является полностью электрическим, это будет довольно ощутимым ударом. Однако на такой шаг педагоги решились из-за усложненной технологии включения сигналов о начале и окончании маневра. Правда, это касается только новых автомобилей Tesla.

Функцию сенсорных кнопок поворота на руле Tesla впервые представила в Model S и Model X. Недавно такая инновация появилась в более популярной Model 3.

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В своем стремлении к самостоятельному вождению Tesla понемногу начала убирать вспомогательные атрибуты из салона. Сначала производитель реализовал меньший руль, а затем начал устранять рычаги. Сейчас три модели в его линейке без подрулевого переключателя, водители вынуждены тыкать в кнопки поворотников.

Первым о появлении проблемы заявил Джон Хансен Оен, который руководит школой дорожного движения в Харстаде. Он искал новый автомобиль для своей школы, и Tesla была на первом месте в его списке: автомобиль удовлетворяет как всем техническим требованиям, так и срокам обслуживания.

Все вроде знакомо, но рычажка указателя поворотов уже не видно, кнопку показа маневров следует искать на поперечине руля. Фото: Tesla

Руководитель перед покупкой протестировал Tesla Model 3. Ему не понравился указатель поворота: кнопку труднее искать и активировать, чем переключатель. Он увидел конкретный опасный случай на круговой развязке.

В Норвегии вы должны указать свой выезд на круговом перекрестке, включив указатель поворота. Но трудно поворачивать руль, искать на нем и тыкать кнопку, чтобы обозначить маневр на круговом перекрестке.

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Ученик не по своей вине провалит экзамен по вождению, если не включит указатель поворота на кольцевом перекрестке, как этого требуют ПДД Норвегии.

"Я испытал Model 3 и заметил, что теряю концентрацию и направление на круговых перекрестках. Непосредственной угрозы жизни это не представляет, но вы рискуете проехать как бордюрами, так и другими автомобилями", — рассказывает Джон Хансен Ое.

Его публикация с выводами в группе для автошкол нашла поддержку среди инструкторов и руководителей таких учебных заведений. Большинство сообщило, что столкнулись с той же проблемой, и риск для учеников здесь очень большой.

В зависимости от поворота руля кнопка подачи сигнала поворота каждый раз будет в другом месте, мускульная память здесь уже бессильна, а визуальный контакт заставляет отвлекаться от дороги. Фото: Tesla

Коллеги согласились, что для учебного процесса сигналы поворота Tesla с силовым прикосновением хуже, чем с помощью рычага. Особенно это сказывается на кольцевых развязках, что перерастает в проблему.

Агрессивный шаг Tesla к изменению аппаратного обеспечения в своих транспортных средствах автошколы не признали разумным, скорее, он преждевременный и качественному обучению не способствует. На этом основании многие автошколы решили запретить автомобили Tesla с кнопками указателей поворота на руле.