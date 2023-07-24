Он умело воспользовался скидками и бонусами от разных органов власти и фондов.

Покупатель, который в Твиттере называет себя Zohar, признался, что заплатил за Tesla Model 3 всего $13 620 до уплаты налогов и сборов. Хотя на сайте производителя она стоила 37120 долларов. Как ему это удалось?

Кстати говоря Tesla изменила стандартный цвет

В своем твите он объясняет, что все благодаря "уникальной комбинации государственных/местных скидок, федеральному налоговому кредиту и скидкам в размере $4 120". Он знает, что заключил удивительное соглашение. Примерно столько европейские покупатели сейчас заплатили бы за Dacia Spring, самый доступный электромобиль в Европе. Но Tesla Model 3 – это не Spring с точки зрения оснастки, безопасности, мощности, технологий и размера.

Он купил базовую Tesla Model 3 в цвете Midnight Silver Metallic с 18-дюймовыми аэроколесами со всесезонными шинами. Он доплатил только за белый салон, который стоит $1000.

Так называемая "инвентарная скидка" (то есть на машину, которая уже стояла на складе) снизила цену компактного седана сразу на 4120 долларов. Реферальная сеть снизила цену еще на $500, а также бесплатно предоставила ему трехмесячную возможность пользования автопилотом.

Из-за финансовых проблем, с которыми он столкнулся в прошлом году, Зоар получил право на самую большую скидку в каждой программе, доступной людям с низким уровнем дохода. Тем временем его доход увеличился, поэтому в этом году он также имеет хорошую кредитную историю. Это изменение помогло ему получить федеральный кредит на экологически чистый автомобиль в размере $7500.

Район воздушных ресурсов залива Монтерей предложил ему скидку в размере $4000 в рамках программы поощрения электромобилей. Дополнительные $4 000 поступили от программы "Электрифицируем свою поездку" от сообщества Центрального побережья. Таким образом, он получил в общей сложности $23,000 поощрений, вплоть до $13,620.

Правда, ему пришлось заплатить 1390 долларов за доставку и 9,25-процентную ставку налога, что составляет 3515 долларов, так что общая стоимость его новенького автомобиля составила 18 525 долларов.

Just got a Tesla Model 3 in CA for $13,620 before taxes & fees! Thanks to a unique combo of state/local rebates, the federal tax credit and a $4120 discount from inventory, I got this amazing deal!! 😍



Detailed breakdown below👇 #Tesla #Model3 $TSLA pic.twitter.com/sL7cHQxOGc — Zohar (@Zoron9102) July 20, 2023

В результате получилось гораздо меньше, чем бюджетный автомобиль Tesla, о котором Илон Маск говорил годами. Tesla стоимостью менее $25 000, которая, как сообщается, будет называться Model 2 (Model Q и Model I также были в возможном списке названий), должна сойти с конвейера на заводе Giga в Берлине. Скорее всего она будет продаваться в Европе и Китае.