Він вміло скористався знижками та бонусами від різних органів влади та фондів.

Покупець, який у Твіттері називає себе Zohar, зізнався, що заплатив за Tesla Model 3 лише $13 620 до сплати податків і зборів. Хоча на сайті виробника вона коштувала 37 120 доларів. Як йому це вдалося?

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У своєму твіті він пояснює, що все завдяки "унікальній комбінації державних/місцевих знижок, федерального податкового кредиту та знижки у розмірі $4 120". Він знає, що уклав дивовижну угоду. Приблизно стільки європейські покупці зараз заплатили б за Dacia Spring, найдоступніший електромобіль в Європі. Але Tesla Model 3 – це не Spring з точки зору оснащення, безпеки, потужності, технологій і розміру.

Він купив базову Tesla Model 3 у кольорі Midnight Silver Metallic з 18-дюймовими аероколесами з всесезонними шинами. Він доплатив лише за білий салон, який коштує $1000.

Так звана “інвентарна знижка” (тобто на машину, яка вже стояла на складі) знизила ціну компактного седана одразу на 4120 доларів. Реферальна мережа знизив ціну ще на $500, а також безкоштовно надав йому тримісячну можливість користуванням автопілотом.

Через фінансові проблеми, з якими він зіткнувся минулого року, Зоар отримав право на найбільшу знижку в кожній програмі, доступній для людей з низьким рівнем доходу. Тим часом його дохід збільшився, тож цього року він також має хорошу кредитну історію. Ця зміна допомогла йому отримати федеральний кредит на екологічно чистий автомобіль у розмірі $7 500.

Район повітряних ресурсів затоки Монтерей запропонував йому знижку в розмірі $4 000 в рамках програми заохочення електромобілів. Додаткові $4 000 надійшли від програми "Електрифікуй свою поїздку" від спільноти Центрального узбережжя. Таким чином, він отримав загалом $23,000 заохочень, аж до $13,620.

Щоправда, йому довелося заплатити 1390 доларів за доставку і 9,25-відсоткову ставку податку, що становить 3515 доларів, тож загальна вартість його новенького автомобіля склала 18 525 доларів.

Just got a Tesla Model 3 in CA for $13,620 before taxes & fees! Thanks to a unique combo of state/local rebates, the federal tax credit and a $4120 discount from inventory, I got this amazing deal!! 😍



Detailed breakdown below👇 #Tesla #Model3 $TSLA pic.twitter.com/sL7cHQxOGc — Zohar (@Zoron9102) July 20, 2023

В результаті вийшло набагато менше, ніж бюджетний автомобіль Tesla, про який Ілон Маск говорив роками. Tesla вартістю менше $25 000, яка, як повідомляється, буде називатися Model 2 (Model Q і Model I також були в можливому списку назв), повинна зійти з конвеєра на заводі Giga в Берліні. Швидше за все, вона буде продаватися в Європі та Китаї.