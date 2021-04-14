В старих планах Tesla, начебто, значився цікавий електрокар, якого взагалі ніхто ніколи не бачив, на відміну від концептів Roadster, Cybertruck та Semi. Це електрокар "за 25 тисяч доларів", в якого немає навіть назви. Неофіційно його називають Model 2.

Останнім часом від американського виробника Tesla, в особі її гендиректора Ілона Маска, не чутно нічого цікавого, особливо з приводу виходу трьох давно обіцяних нових електромобілів – Semi, Roadster та Cybertruck. А ще мала бути доступна Tesla і це може бути хетчбек, седан або щось зовсім інше.

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Початок виробництва Roadster Cybertruck та Semi переносився стільки разів, що зараз важко сказати точно, яка остання хронологія. Виходячи з того, наскільки компанія тиха в цьому питанні, буде добре, якщо котрийсь з нових електрокарів таки потрапить у виробництво до кінця цього року.

Проте компанія Tesla обіцяла не лише божевільні показники ефективності (згадати, хоча б, 1000-сильний Roadster), а й доступність. З виходом Dacia Spring, компанія Tesla втратила шанс поставити найдоступніший електромобіль на ринку, при ціні у 25 тисяч доларів, але вона все ще може бути найкращою з групи. Зараз єдине, що відомо про таємничу модель, це те, що вона, ймовірно, з’явиться до кінця 2023 року – такий анонс, який зробив Маск під час минулорічного Battery Day.

Спекуляції навколо доступної Tesla полягають у тому, що він матиме кузов хетчбек – не надто популярний у США, але шанований в інших куточках світу, а перш за все в Європі. Однак не виключено, що Tesla спробує знову розірвати шаблони і Model 2 буде чимось іншим, аніж хетчбек. Хоча б седаном чи фестбеком.

Як може виглядати Tesla Model 2 в кузові хетчбек, за версією CarWow:

Як може виглядати Tesla Model 2 в кузові седан, за версією @tedoradze.giorgi: