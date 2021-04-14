В старых планах Tesla якобы числился интересный электрокар, который вообще никто никогда не видел, в отличие от концептов Roadster, Cybertruck и Semi. Это электрокар "за 25 000 долларов", у которого нет даже названия. Неофициально его называют Model 2.

В последнее время от американского производителя Tesla, в лице ее гендиректора Илона Маска, не слышно ничего интересного, особенно по поводу выхода трех давно обещанных новых электромобилей – Semi, Roadster и Cybertruck. А еще должна была быть доступна Tesla и это может быть хэтчбек, седан или что-то совсем другое.

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Начало производства Roadster Cybertruck и Semi переносился столько раз, что сейчас трудно сказать точно, какая последняя хронология. Исходя из того, насколько компания тихая в этом вопросе, будет хорошо, если кто-то из новых электрокаров таки попадет в производство до конца этого года.

Однако компания Tesla обещала не только сумасшедшие показатели эффективности (вспомнить, хотя бы, 1000-сильный Roadster), но и доступность. С выходом Dacia Spring, компания Tesla потеряла шанс поставить самый доступный электромобиль на рынке, при цене в 25 000 долларов, но она все еще может быть лучшей из группы. Сейчас единственное, что известно о таинственной модели, это то, что она, вероятно, появится к концу 2023 года – такой анонс, который сделал Маск во время прошлогоднего Battery Day.

Спекуляции вокруг доступной Tesla состоит в том, что он будет иметь кузов хэтчбек – не слишком популярный в США, но уважаемый в других уголках мира, а прежде всего в Европе. Однако не исключено, что Tesla попытается снова разорвать шаблоны и Model 2 будет иным, чем хэтчбек. Хотя бы седаном или фестбеком.

Как может выглядеть Tesla Model 2 в кузове хэтчбек, по версии CarWow:

Как может выглядеть Tesla Model 2 в кузове седан, по версии @tedoradze.giorgi: