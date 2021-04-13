Рендер не является официальным, хотя и создан дизайнером, который разрабатывает концепты для японского бренда.

Концепт Toyota FJ Cruiser был представлен в 2003 году на автосалоне в Чикаго, а через три года он поступил в продажу и продержался на большинстве рынков до 2014 года. При этом в некоторых регионах мира – на Ближнем Востоке, в Чили, на Филиппинах и в Южной Африке – рамный внедорожник все еще доступен. О замене для этой модели Toyota не говорила, но это не помешало дизайнеру Крейгу Кемберу порассуждать на эту тему и визуализировать возможный вид внедорожника следующего поколения.

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Резюме Крейга Кембера включает несколько серийных моделей Toyota, шоукары и машины NASCAR, в том числе. Для этого проекта выходного дня художник задумал внедорожник с чистыми линиями и "крепким" внешним видом. Рендер демонстрирует машину с высоким клиренсом и массивными шинами, что намекает на серьезные навыки на пересеченной местности.

"Это мой дизайн Baby FJ Cruiser. Он продолжает аутентичность и стилистику оригинала на более компактной платформе", – отмечает Кембер в публикации в Instagram.

Дизайнер предлагает компактные габариты для внедорожника, а также электрический силовой агрегат, на который намекает почти глухая панель на месте радиаторной решетки. Учитывая текущие тенденции отрасли, электрический FJ Cruiser имел бы смысл.