Ни сроков начала продаж, ни цен и комплектаций пока нет.

Официальный дистрибьютор Nissan в Украине компания “Ниссан Мотор Украина” сообщила об официальном старте продаж этим летом электрической модели Nissan Leaf. Это стало возможным благодаря среднесрочному плану компании Nissan Next и его реализации в Украине.

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Других подробностей в компании не сообщают. Известно лишь, что это будет обновленный вариант Nissan Leaf второго поколения. В целом эта модель в двух генерациях разошлась по миру в полмиллиона экземпляров, в свое время авто первого поколения было лидером среди бывших в употреблении электромобилей в Украине. Модель второго поколения из-за высокой цены и посредственных характеристик не получила в нашей стране такого признания. Например, в Германии эта модель с минимальной батареей на 40 кВт*ч продается по цене от 30 тысяч евро без учета компенсации правительства за приобретение электромобиля.

Отметим, что хотя Nissan Leaf был пионером массовой электромобилизации в мире, в Украине Nissan не спешил развивать это направление. Гораздо раньше официально в нашей стране начали продаваться электромобили от BMW, Renault и Hyundai.