Ні термінів початку продажу, ні цін та комплектацій поки що немає.

Офіційний дистриб'ютор Nissan в Україні компанія "Ніссан Мотор Україна" повідомила про офіційний старт продажів цього літа електричної моделі Nissan Leaf. Це стало можливим завдяки середньостроковому плану компанії Nissan Next та його реалізації в Україні.

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Інших подробиць в компанії не повідомляють. Відомо лише, що це буде оновлений варіант Nissan Leaf другого покоління. Загалом ця модель у двох генераціях розійшлась світом у півмільйона примірників, свого часу авто першого покоління був лідерів серед вживаних електромобілів в Україні. Модель другого покоління через високу ціну та посередні характеристики не отримала в нашій країні такого визнання. Наприклад, в Німеччині ця модель з мінімальною батареєю на 40 кВт*год продається за ціною від 30 тисяч євро без врахування компенсації уряду за придбання електромобіля.

Зазначимо, що хоча Nissan Leaf був піонером масової електромобілізації в світі, в Україні Nissan не поспішав розвивати цей напрямок. Набагато раніше офіційно в нашій країні почали продаватись електромобілі від BMW, Renault та Hyundai.