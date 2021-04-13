Рендер не є офіційним, хоча і створений дизайнером, який розробляє концепти для японського бренду.

Концепт Toyota FJ Cruiser був представлений у 2003 році на автосалоні в Чікаго, а через три роки він надійшов у продаж і протримався на більшості ринків до 2014 року. При цьому в деяких регіонах світу – на Близькому Сході, у Чилі, на Філіппіни та в Південній Африці – рамний позашляховик все ще доступний. Про заміну для цієї моделі Toyota не говорила, але це не завадило дизайнеру Крейгу Кемберу поміркувати на цю тему і візуалізувати можливий вигляд позашляховика наступного покоління.

Дивіться також: Оновлений Nissan Leaf продаватимуть в Україні через офіційних дилерів

Резюме Крейга Кембера включає кілька серійних моделей Toyota, шоукари та машини NASCAR, серед іншого. Для цього проекту вихідного дня художник задумав позашляховик з чистими лініями та “міцним” зовнішнім виглядом. Рендер демонструє машину з високим кліренсом і масивними шинами, що натякає на серйозні навички на пересіченій місцевості.

“Це мій дизайн Baby FJ Cruiser. Він продовжує автентичність та стилістику оригіналу на більш компактній платформі”, – зазначає Кембер у публікації в Instagram.

Дизайнер пропонує компактніші габарити для позашляховика, а також електричний силовий агрегат, на який натякає майже глуха панель на місці радіаторної решітки. Враховуючи поточні тенденції галузі, електричний FJ Cruiser мав би сенс.