Відтепер Model 3 і Model Y без доплати будуть мати колір "срібний асфальт".

Історія кольористики автомобілів Tesla не часто зазнавала змін, вона приходила зненацька. Якщо порівняно не так давно чорна фарба була стандартним кольором Tesla, то у 2019 році їй на зміну несподівано прийшла біла.

Таким чином компанія оптимізувала виробничі процеси.

Читайте також Продажі Tesla зросли на 83%

Чотири роки пріоритету білих Tesla припали на той період, коли автовиробник довів обсяги випуску техніки майже до 500 000 одиниць на квартал. Такий вибір власника компанії спричинив появу на дорогах всього світу море білих автомобілів цього бренду.

І ось знову новина: Tesla взяла орієнтир на темно-сріблястий Midnight Silver, чим здивувала шанувальників марки.

Білий колір Model 3 і Model Y чесно тримався чотири роки та вже давно чекав заміни. Фото: Tesla

Щоправда, прихильники технічної творчості Маска сподіваються, що Tesla не дозволить сріблу бути стандартом так довго, як це було з білим кольором, а фарба почне трохи частіше чергуватись.

Сьогодні ж Tesla, оновивши свій онлайн-конфігуратор для Model 3 та Model Y і зробивши Midnight Silver стандартним кольором, про довготривалість цього примусового вибору нічого не сповістила.

Читайте також Який колір в Україні найпопулярніший

Звісно, можна замовити колір за вподобаннями, але за всі інші фарби, окрім Midnight Silver, доведеться доплатити до суми у ціннику щонайменше 1000 доларів.

Для Model S і Model X поки що білий колір лишається стандартним.