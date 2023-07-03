У другому кварталі 2023 року продажі Tesla зросли на рекордні 83%

Електромобільний виробник Tesla зафіксував значний приріст у глобальних постачаннях автомобілів, який склав рекордних 83% протягом другого кварталу 2023 року, пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт компанії.

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Ріст спричинений швидким зниженням цін на електромобілі та великими знижками, оскільки конкуренція на ринку наростає.

З квітня до червня було продано понад 466 000 автомобілів Tesla в усьому світі, що стало рекордним показником за квартал. Більшість постачань припадає на моделі Model 3 і Model Y, яких було доставлено 460 211 одиниць. Також компанія випустила 19 489 автомобілів моделей Model S і Model X.

Попри те, що оперативна маржа Tesla в першому кварталі скоротилася з 19,2% до 11,4%, вона залишається вищою, ніж у багатьох інших автовиробників. Прогнозується, що темпи зростання компанії можуть зменшитися до 24% у другому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Деякі інвестори сподіваються, що зниження цін на електромобілі Tesla досягне піку протягом другого кварталу.

Протягом другого кварталу в США автомобілі Tesla Model 3 було внесено до списку транспортних засобів, що підлягають повній податковій знижці у розмірі 7500 доларів США, як і інші моделі компанії. Крім того, Tesla знизила ціни на свої моделі в США на 14-25%. Хоча зниження цін сприяє збільшенню продажів електромобілів Tesla, інвесторів найбільше цікавить, як це впливає на прибуток компанії.

У першому кварталі зниження цін призвело до зменшення прибутку Tesla на 24% до 2,5 млрд доларів. Операційна маржа Tesla скоротилася з 19,2% до 11,4% за перші три місяці 2022 року, але залишається однією з найвищих в автомобільній промисловості. У порівнянні з компаніями Ford Motor Co. (4%) та General Motors Co. (6,6%), маржа Tesla є значно вищою за даними FactSet.

Попри складний 2022 рік, коли акції Tesla зазнали значного спаду, компанія успішно відновила свої позиції у 2023 році. За перші шість місяців цього року акції Tesla зросли більш ніж удвічі та закінчили червень на рівні 261,7 долара за акцію. Тим не менш, акції Tesla залишаються нижчими, ніж їх пікова позначка понад 400 доларів за акцію у листопаді 2021 року.