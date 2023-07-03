Во втором квартале 2023 года продажи Tesla выросли на рекордные 83%.

Электромобильный производитель Tesla зафиксировал значительный прирост в глобальных поставках автомобилей, который составил рекордные 83% в течение второго квартала 2023 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании.

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Рост вызван быстрым понижением цен на электромобили и большими скидками, поскольку конкуренция на рынке нарастает.

С апреля по июнь было продано более 466 000 автомобилей Tesla во всем мире, что стало рекордным показателем за квартал. Большинство поставок приходится на модели Model 3 и Model Y, которых было доставлено 460 211 единиц. Также компания выпустила 19489 автомобилей моделей Model S и Model X.

Несмотря на то, что оперативная маржа Tesla в первом квартале сократилась с 19,2 до 11,4%, она остается выше, чем у многих других автопроизводителей. Прогнозируется, что темпы роста компании могут снизиться до 24% во втором полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые инвесторы надеются, что снижение цен на электромобили Tesla достигнет пика в течение второго квартала.

В течение второго квартала в США автомобили Tesla Model 3 были внесены в список транспортных средств, подлежащих полной налоговой скидке в размере 7500 долларов США, как и другие модели компании. Кроме того, Tesla снизила цены на свои модели в США на 14–25%. Хотя снижение цен способствует увеличению продаж электромобилей Tesla, инвесторов больше всего интересует, как это влияет на прибыль компании.

В первом квартале снижение цен привело к уменьшению прибыли Tesla на 24% до 2,5 млрд. долларов. Операционная маржа Tesla сократилась с 19,2% до 11,4% за первые три месяца 2022 года, но остается одной из самых высоких в автомобильной промышленности. В сравнении с компаниями Ford Motor Co. (4%) и General Motors Co. (6,6%), маржа Tesla значительно выше по данным FactSet.

Несмотря на сложный 2022 год, когда акции Tesla испытали значительный спад, компания успешно возобновила свои позиции в 2023 году. За первые шесть месяцев этого года акции Tesla выросли более чем вдвое и закончили июнь на уровне 261,7 доллара за акцию. Тем не менее, акции Tesla остаются ниже их пиковой отметки более 400 долларов за акцию в ноябре 2021 года.

Самым популярным в мире автомобилем впервые стал электрокар – Tesla Model Y.