Теперь Model 3 и Model Y без доплаты будут иметь цвет "серебряный асфальт".
История колористики автомобилей Tesla не часто претерпевала изменения, но всегда приходила внезапно. Если сравнительно недавно черная краска была стандартным цветом Tesla, то в 2019 году ей на смену неожиданно пришла белая.
Таким образом, компания оптимизировала производственные процессы.
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Четыре года приоритета белых Tesla пришлись на тот период, когда автопроизводитель доказал объемы выпуска техники почти до 500 000 единиц в квартал. Такой выбор владельца компании повлек за собой появление на дорогах всего мира море белых автомобилей этого бренда.
И вот снова новость: Tesla взяла ориентир на темно-серебристый Midnight Silver, чем удивила поклонников марки.
Белый цвет Model 3 и Model Y честно держался четыре года и уже давно ждал замены. Фото: Tesla
Правда, поклонники технического творчества Маска надеются, что Tesla не позволит темному серебру быть стандартом так долго, как это было с белым цветом, а краска начнет чуть чаще чередоваться.
Сегодня же Tesla, обновив свой онлайн-конфигуратор для Model 3 и Model Y и сделав Midnight Silver стандартным цветом, о длительности этого принудительного выбора ничего не известила.
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Конечно, можно заказать цвет по вкусу, но за все остальные краски, кроме Midnight Silver, придется доплатить до суммы в ценнике минимум 1000 долларов.
Для Model S и Model X пока белый цвет остается стандартным.