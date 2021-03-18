Главный сервисный центр МВД опубликовал статистику регистрации транспортных средств по цветам начиная с 2014 года.
Психологи считают, что по цвету автомобиля можно определить некоторые черты его владельца. Насколько это правда – неизвестно. Но статистика из цветов уже стала доступной.
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- Больше всего в Украине зарегистрировано автомобилей серого цвета – 33%.
- На втором месте – белый – 20%.
- Бронзу забирает черный – 19%.
- Четвертый – синий цвет – 11%.
- Пятый – красный. Таких автомобилей в Украине – 7%.