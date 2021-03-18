Главный сервисный центр МВД опубликовал статистику регистрации транспортных средств по цветам начиная с 2014 года.

Психологи считают, что по цвету автомобиля можно определить некоторые черты его владельца. Насколько это правда – неизвестно. Но статистика из цветов уже стала доступной.

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