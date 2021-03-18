Головний сервісний центр МВС опублікував статистику реєстрації транспортних засобів за кольорами починаючи з 2014 року.

Психологи вважають, що за кольором автомобіля можна визначити деякі риси його власника. Наскільки це правда – достеменно невідомо. Але статистика з кольорів вже стала доступною.

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  • Найбільше в Україні зареєстровано автівок сірого кольору – 33%.
  • На другому місці – білий – 20%.
  • Бронзу забирає чорний – 19%.
  • Четвертий – синій колір – 11%.
  • П’ятий – червоний. Таких автівок в Україні – 7%.