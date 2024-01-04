В автошколах країни, де Tesla стає найпопулярнішою маркою автомобілів, почала діяти заборона на використання деяких машин Ілона Маска у навчальному процесі. Проблема виявилася в нових покажчиках повороту.

Для Норвегії, де електромобілі є нормою і практично кожен новий проданий автомобіль є повністю електричним, це буде доволі відчутним ударом. Однак на такий крок освітяни зважилися через ускладнену технологію увімкнення сигналів про початок та закінчення маневру. Щоправда, це стосується лише нових автомобілів Tesla.

Функцію сенсорних кнопок повороту на кермі Tesla вперше представила в Model S і Model X. Нещодавно така інновація з’явилася в більш популярній Model 3.

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У своєму прагненні до самостійного водіння Tesla потроху почала прибирати допоміжні атрибути з салону. Спочатку виробник реалізував менше кермо, а потім почав усувати важелі. Зараз три моделі в його лінійці без підрульового перемикача, водії змушені тицяти в кнопки поворотників.

Першим про появу проблеми заявив Джон Хансен Оєн, який керує школою дорожнього руху в Харстаді. Він шукав новий автомобіль для своєї школи, і Tesla була на першому місці в його списку: автомобіль задовольняє як всім технічним вимогам, так і термінам обслуговування.

Все ніби знайоме, але стебла покажчика поворотів уже не видно, кнопку показу маневрів слід шукати на поперечині керма. Фото: Tesla

Керівник перед купівлею протестував Tesla Model 3. Йому не сподобався покажчик повороту: кнопку важче шукати й активувати, ніж перемикач. Він побачив конкретний небезпечний випадок на круговій розв’язці.

У Норвегії ви повинні вказати свій виїзд на круговому перехресті, увімкнувши покажчик повороту. Але важко повертати кермо й шукати на ньому та тицяти кнопку, щоб позначити маневр на круговому перехресті.

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Учень не зі своєї вини провалить іспит з водіння, якщо не ввімкне покажчик повороту на кільцевому перехресті, як цього потребують ПДР Норвегії.

"Я випробував Model 3 і помітив, що втрачаю концентрацію та напрямок на кругових перехрестях. Безпосередньої загрози життю це не становить, але ви ризикуєте проїхати як бордюрами, так і іншими автомобілями", - розповідає Джон Хансен Оє.

Його публікація з такими висновками у групі для автошкіл знайшла підтримку з-поміж інструкторів і керівників таких навчальних закладів. Більшість повідомила, що зіткнулися з тією ж проблемою, і ризик для учнів тут дуже великий.

В залежності від повороту керма кнопка подачі сигналу повороту щоразу буде в іншому місці, мускульна пам'ять тут вже безсила, а візуальний контакт змушує відвертатися від дороги. Фото: Tesla

Колеги погодилися, що для навчального процесу сигнали повороту Tesla з силовим дотиком гірші, аніж за допомогою важеля. Особливо це дається взнаки на кільцевих розв’язках, що переростає в проблему.

Агресивний крок Tesla до зміни апаратного забезпечення у своїх транспортних засобах автошколи не визнали розумним, швидше він передчасний і якісному навчанню не сприяє. На цій підставі багато автошкіл вирішили заборонити автомобілі Tesla з кнопками покажчиків повороту на кермі.