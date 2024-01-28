Компания Tesla заявляла, что пикапы Cybertruck трудно красить, ведь их кузов создан из нержавеющей стали. Однако, нашлись энтузиасты, которые поставили под сомнение слова Илона Маска.

Когда Cybertruck находился в разработке, Илон Маск решительно заявил, что пикап не будет иметь палитры цветов, и будет предлагаться исключительно с неокрашенным кузовом. Именно поэтому все Cybertruck сходят с конвейера завода Giga Texas в серебристом оттенке материала.

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Однако, нашлись владельцы Tesla, которые не имея возможности покрасить модель в заводскую краску, решили тюнинговать пикап в частных малярных. в результате, сейчас мы можем наблюдать это "чудо" – Cybertruck в смелом оттенке Midnight Purple. На первый взгляд, это может показаться глянцевым черным, но под прямыми солнечными лучами или искусственным светом цвет становится светлее.

На самом деле для этого Tesla Cybertruck использовали не метод окрашивания, а специальный винил из пленки. Этот проект воплотила в жизнь компания OCDetailing, расположенная во Фримонте, Калифорния, неподалеку от штаб-квартиры Tesla.

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Команда использовала одну из цветных защитных пленок Stek под названием DYNOpurple, толщиной 8 миллиметров. Благодаря такой толщине она лучше держится, чем обычный винил. На обертку предоставляется десятилетняя гарантия против разграничения, образования пузырей и трещин.

Это высокотехнологичный материал, который является устойчивым к проколам и гидрофобным, то есть имеет водоотталкивающие свойства, а это даже облегчает мытье автомобиля.



Этот пикап также получил тонировку на окнах, и специальное покрытие фар и фонарей, чтобы уберечь их от царапин. Известно, что это уже 4 Cybertruck, который персонализировала компания OCDetailing.

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Ранее компания уже создала глянцевый черный Cybertruck, белый пикап, и Cybertruck, обернутый в военный зеленый цвет. Однако, можно уверенно сказать, что этот фиолетовый цвет – самый смелый из всех.