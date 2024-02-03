Спорткар попал в аварию в Беверли-Хиллз. К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о самом Ferrari - мало того, что после такой аварии он, скорее всего, не подлежит восстановлению, так еще и эвакуаторщики еще сильнее повредили его, пытаясь погрузить на платформу.

Подробности самой аварии, как и информации кому принадлежит спорткар, нет. Внимание простых очевидцев, которые сняли это видео привлекло то, что Ferrari 458 выгружали из бортового грузовика, чтобы просто поставить на другой эвакуатор. И оба этих процесса казались очень сложными и вредными для бедняги.

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Из видео видно, что спорткар врезался в серебристую Toyota от чего получил значительные повреждения как с левой, так и с правой стороны. Подушки безопасности также сработали. Колесо с правой стороны, на первый взгляд, едва держится. Судя по повреждениям, в лучшем случае автомобиль станет "донором" недорогих запчастей для других 458.

Во время разгрузки Ferrari с первого грузовика, эвакуаторщикам пришлось потрясти кузов, чтобы снять Ferrari, поскольку спорткар застрял на платформе. И все это время казалось, что суперкар разваливается.

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Чтобы загрузить разбитый Ferrari на второй эвакуатор, работники решили присоединить к нему лебедку и просто затянуть его на платформу.

Как оказалось, колеса спорткара после ДТП были заблокированы, но рабочих это совсем не остановило. Замечательно, что несчастного владельца спорткара не было рядом в этот момент, ведь такой процесс загрузки авто на платформу - наверняка один из его самых страшных снов, который состоялся наяву.

Автор видео предположил, что водитель Ferrari находился в состоянии алкогольного опьянения, подрезал несколько автомобилей и в результате врезался в припаркованную Toyota. Однако, подтверждения этим словам нет.

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Такой Ferrari 458 стоит около 250 000 долларов. Спорткар оснащен 4,5-литровым двигателем V8, который выдает 562 лошадиные силы 540 Нм крутящего момента. Авто разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его максимальная скорость 325 км/ч. Однако, теперь уже точно можно сказать, что этот разбитый Ferrari ездит только со скоростью эвакуатора.