Рынок новых легковушек в Украине несколько вырос, но за счет увеличения спроса среди населения. Предприятия и государственные учреждения покупали новые автомобили преимущественно в конце года.

Динамика рынка новых авто

В январе украинцы приобрели 4,7 тысячи новых легковушек. Это на 14,5% меньше, чем в декабре 2023 года, но на 35,9% больше, чем в январе-2023. Фактически, такое положение дел можно назвать существенным проседанием – пока рынок новых легковушек слабый, но еще подает признаки жизни. В основном благодаря независимым дилерам, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, январь-2023 - январь-2024

Большинство новых легковушек в январе (94,1%, 4 440 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов существенно уменьшилась, и составила 5,9% (280 шт.).

Покупателями новых автомобилей преимущественно были физические лица (64,6%, 3 048 шт.), зато юридические лица приобрели 1 672 автомобиля (35,4%). Для сравнения: в целом в 2023 году доля покупателей-фирм составила 33,5%, то есть в январе юридические лица покупали новые легковушки в привычных объемах, однако менее активно, чем в конце года, когда доля юридических лиц достигла 43,2%.

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Самые популярные новые легковушки

Чаще всего в январе, как и в предыдущие месяцы, покупатели новых легковушек выбирали Toyota (769 шт., 16,3%). Второе место у Volkswagen (514 шт., 10,9%).

На третьей позиции, с небольшим отрывом, Renault (498 шт., 10,6%), за которым Skoda (326 шт., 6,9%). Замыкает первую пятерку Nissan с результатом 276 авто и долей 4,2%.



Топ-20 самых популярных марок новых легковушек в январе 2024 года

Первую позицию в рейтинге новых авто снова занял Renault Duster (412 шт.), в обычном исполнении для общего рынка. Одноименная модель еще раз будет среди самых массовых новых легковушек января, на 11 позиции, но уже в исполнении спецавтомобиля для нужд полиции (по суммарному количеству от различных предприятий, которые переоборудовали этот кроссовер).

Второе место – за электрическим кроссовером Volkswagen ID.4 (296 шт.), после которого с незначительной разницей в количестве Toyota RAV4 (288 шт.). На четвертой строчке - Skoda Scala (127 шт.), пятое у Mazda CX-5 (109 шт.).

Стоит отметить, что на этот раз в Топ-20 попало крайне мало автомобилей местного производства - обычно их больше, пока же среди специализированных (и переоборудованных украинским предприятием) только "Дастер" для нужд полиции.



Топ-20 самых популярных моделей новых легковушек в январе 2024 года



Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в январе, самым популярным оказался кроссовер Skoda Kodiaq (71 шт.), которые изготавливают на закарпатском заводе "Еврокар", Renault Duster для нужд полиции (37 шт.) который получил новый индекс ГАС-801RDS, и еще один вариант того же "Дастера" для полиции, с индексом СКС-RDS02 (31 шт.).

Напомним, что парламентский комитет поддержал законопроект о растаможке в "Дии".