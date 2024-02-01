Растаможка автомобилей через "Дию" уже не первый год рассматривается народными избранниками. Возможно, в этот раз попытка принять соответствующий законопроект будет удачной.

Налоговым комитетом рекомендовано принять законопроект №10380 о растаможке транспортных средств в “Дие”. Об этом сообщил его руководитель, нардеп Даниил Гетманцев.

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Законопроект разработан с целью уменьшения коррупции на таможне и обеспечения удобства подачи электронной таможенной декларации для оформления транспортных средств благодаря использованию ресурсов единого государственного вебпортала электронных услуг.

Важным аргументом внедрения предложенной законопроектом модели таможенного оформления является ликвидация возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля, то есть коррупционной составляющей на таможне при определении таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные сборы.

Так, при введении новой модели ликвидируются схемы с:

указание повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменение модификации легкового автомобиля;

подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Законопроектом предусматривается до приобретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе ввести возможность подачи электронной таможенной декларации средствами портала Дія, что упростит и ускорит процесс таможенного оформления легковых автомобилей, делая его более доступным и удобным для граждан и предприятий.

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В частности, положениями проекта Закона предлагается: