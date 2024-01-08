Михаил Федоров рассказал о законопроекте по растаможке авто в Дії. По его мнению, цифровизация таможни может привести к уменьшению коррупции.

Для запуска растаможки авто в Дії нужно, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. По словам Михаила Федорова в "в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год".

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"Работаем над автоматизацией государственных услуг таможни. Первый шаг - растаможка авто в Дії - без очередей, бегунков, коррупции и человеческого фактора. Уже зарегистрировали новый законопроект. Руководство таможни поддерживает эту инициативу, поэтому ожидаем и поддержки народных депутатов", — рассказал в интервью телеканалу Рада министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Год назад, в феврале 2023, парламент отклонил инициативу Минцифры. Сейчас же осуществляется повторная попытка провести через парламент законопроект, который сможет уменьшить коррупцию на таможне.