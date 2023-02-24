Депутатам не хватило голосов, чтобы принять Закон о растаможке автомобилей в приложении "Дия".

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня в Верховной раде не смогли принять в первом чтении законопроект о растаможке автомобилей через приложение "Дия".

“Законопроект о растаможке автомобилей в “Дии” – не принят. Не хватило голосов. "За" было только 212", - пишет нардеп в своем телеграмм-канале.

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Законопроекты 7466 и 7468 от 15.06.2022, инициированные Кабинетом Министров Украины, об изменении ставок для растаможки автомобилей, позволяющих автоматически и без участия таможенников проводить начисление и уплату налогов при импорте автомобилей, был утвержден Профильным комитетом Верховной Рады Украины. Его рекомендовали проголосовать в сессионном зале парламента. При этом большинство профильных министерств, комитетов и служб высказались против принятия этих законопроектов.

Теперь, согласно регламенту парламента, авторам законопроектов нужно их перерабатывать и снова регистрировать, проходить комитет и т.д. Это довольно долгая процедура, поэтому растаможка в "Дии" откладывается как минимум на несколько месяцев, а может и до конца 2023 года.

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Почему не хватило голосов?

Как отмечают в Институте исследований авторынка, к законопроектам были замечания в большинстве профильных комитетов, некоторых Министерств и других государственных органов. Также определенные нормы не соответствовали европейскому праву, а единая формула растаможки для всех авто, независимо от их состояния или наличия происхождений, вызвала недовольство у автомобильных бизнесов, занимающихся импортом подержанных автомобилей из Америки.

Однако этот шаг мог временно исключить влияние человеческого фактора на определение таможенной стоимости автомобилей, а значит, создать равные условия и искоренить коррупцию в этом сегменте, убеждены эксперты.

По мнению нардепа Ярослава Железняка, такая ситуация – индикатор того, что идею в зале парламента не поддерживают концептуально, и в ближайшее время к рассмотрению этого вопроса возвращаться не будут. Решение же проблемы коррупции на таможне нужно искать не точечно «латая дыры», а глобально реформировать ведомство, говорит народный депутат.