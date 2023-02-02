Профільний комітет Верховної Ради затвердив законопроєкт, який рекомендується прийняти в сесійній залі парламенту. Розмитнення має стати більш доступним, ніж сьогодні.

2 лютого відбулось обговорення законопроєкта про розмитнення автомобілів у «Дії» в профільному "податковому" комітеті Верховної Ради. Нардепи рекомендували ухвалити його за основу. Експерти Інституту досліджень авторинку розібралися, якими можуть бути нові ставки розмитнення та коли система може запрацювати.

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Що розглядали в комітеті?

Законопроєкти 7466 та 7468 від 15.06.2022, ініційовані Кабінетом Міністрів України, про розмитнення авто в Дії.

Яке рішення «податкового» комітету?

Попри те, що більшість профільних міністерств, комітетів та служб висловилися проти ухвалення законопроєктів, «податковий» комітет рекомендував ухвалити їх у першому читанні. Правка була лише одна: нові правила поки що діятимуть на час воєнного стану.

Це означає, що документи найближчим часом винесуть на розгляд у залу Парламенту, і у разі, якщо вони наберуть необхідних 226 голосів народних депутатів, відбуватиметься повторне обговорення в комітетах.

У чому суть законопроєктів?

Міністерство цифрової трансформації анонсувало можливість розмитнити автомобіль у смартфоні онлайн, без відвідування установ та організацій. Достатньо буде ввести VIN-код автомобіля та завантажити копії документів, а платежі будуть нараховані автоматично, за сталою формулою. На розмір єдиного платежу впливатимуть лише технічні характеристики авто.

Суть проста, пояснює народний депутат, заступник голови профільного "податкового" комітету Ярослав Железняк:

Особа купує авто

Авторизується в «Дії»

Вводить VIN-код та додаткові дані про авто

«Дія» розраховує суму митних платежів

Громадянин сплачує митні платежі (блокується сума)

Громадянин підписує декларацію у «Дії»

Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію

«Дія» відправляє дані до АСМО

Авто приїжджає на кордон

Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто

Банк проводить списання грошей

Авто заїжджає в Україну

Хто зможе скористатися?

Стосуватимуться нові правила як фізичних, так і юридичних осіб, проте виключно легкових автомобілів, як нових, так і вживаних. Для інших категорій транспортних засобів процедура та вартість митного оформлення залишиться такою ж, як зараз. Незмінним залишається й екологічний стандарт — не нижче «Євро-2», тобто від 1996 року випуску.

Якою буде формула нарахування митних платежів?

Кабмін пропонує перехідний період довжиною у 5 років, протягом якого вартість розмитнення поступово знижуватиметься для автомобілів віком до 10 років.

Платежі, пропоновані новою системою, складають:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базою для нарахування податків є ставка, що розраховується за такою формулою:

СТАВКА = Коефіцієнт віку * об’єм двигуна в куб. см. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності

Коефіцієнт віку зменшуватиметься впродовж 5 років.

У перший рік дії пропонують такі коефіцієнти віку:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Вже у 2027 році ці показники становитимуть:

0 років — 1,54; 1 рік — 1,33; 2 роки — 1,16; 3 роки — 1,09; 4 роки — 1,02; 5 років — 0,95; 6 років — 0,7; 7 років — 0,63; 8 років — 0,6; 9 років — 0,56; 10 років — 0,53; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електро — 0

Коефіцієнт ексклюзивності нараховуватиметься на авто, які підпадають під сплату транспортного податку. Йдеться про автомобілі віком не старше 5 років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Вартість автомобілів визначає Мінекономрозвитку, та публікує вичерпний перелік цих моделей щороку до 1 лютого на офіційному сайті.

Окрім таких новацій, для електромобілів додатково передбачене звільнення від митних платежів не лише для легкових, але й сідлових тягачів та вантажівок. А для усіх транспортних засобів пропонують скасувати збір до пенсійного фонду під час першої реєстрації, який сьогодні складає від 3 до 5% від вартості авто.

Нагадаємо які зараз ставки на розмитнення авто

То скільки треба буде платити за розмитнення "по-новому"?

Найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі, віком до 5 років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тисяч євро), натомість за старенький Volkswagen Passat доведеться заплатити аж 63% від його вартості.

Проте, якщо порівнювати з чинними ставками розмитнення, за новою формулою податків доведеться платити менше. Приємним бонусом може бути необов’язкова сертифікація та відсутність потреби платити за послуги митного брокера.



Яким може бути вартість розмитнення у 2023 році?

Буває, що між першим та другим читанням депутати вносять багато різних правок, і документ, котрий потрапляє на повторне голосування в зал, суттєво відрізняється від первісної версії. Тому якими саме будуть фінальні ставки розмитнення, поки невідомо.​

Коли закон можуть ухвалити в цілому?

Як показує практика, в разі, коли рішення дискусійне — а щодо розмитнення авто завжди ведуть гарячі дискусії — такий процес може зайняти кілька місяців, а то й років, пояснюють в Інституті дослідження авторинку. Наприклад, перші заяви про розмитнення в “Дії” були озвучені майже два роки тому. Потім було багато обговорень, у червні законопроєкт зареєстрували, і лише зараз дійшли до обговорення в профільному комітеті одного з трьох необхідних законопроєктів.

Зараз все в руках Парламенту. За словами Ярослава Железняка, голосування в залі може відбутися уже на початку лютого. Проте навіть якщо закон ухвалять в цілому, кажуть в Інституті досліджень авторинку, Мінцифрі буде необхідний певний час для реалізації технічної частини роботи сервісу. Тож реальний строк початку дії нового механізму за найоптимістичнішим прогнозом — не раніше літа цього року, кажуть експерти.