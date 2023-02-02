Профильный комитет Верховной Рады утвердил законопроект, рекомендуемый принять в сессионном зале парламента. Растаможка должна стать более доступной, чем сегодня.

2 февраля состоялось обсуждение законопроекта о растаможке автомобилей в “Дия” в профильном "налоговом" комитете Верховной Рады. Нардепы рекомендовали принять его за основу. Эксперты Института исследований авторынка разобрались, какими могут быть новые ставки растаможки и когда система может заработать.

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Что рассматривалось в комитете?

Законопроекты 7466 и 7468 от 15.06.2022, инициированные Кабинетом Министров Украины, о растаможке автомобилей в “Дия”.

Каково решение «налогового» комитета?

Несмотря на то, что большинство профильных министерств, комитетов и служб высказались против принятия законопроектов, налоговый комитет рекомендовал принять их в первом чтении. Правка была только одна: новые правила пока будут действовать на время военного положения.

Это означает, что документы в ближайшее время вынесут на рассмотрение в зал Парламента, и в случае, если они наберут необходимые 226 голосов народных депутатов, будет проходить повторное обсуждение в комитетах.

В чем суть законопроектов?

Министерство цифровой трансформации анонсировало возможность растаможить автомобиль в смартфоне онлайн без посещения учреждений и организаций. Достаточно будет ввести VIN-код автомобиля и загрузить копии документов, а платежи будут начислены автоматически по установившейся формуле. На размер единого платежа будут влиять только технические характеристики автомобиля.

Суть проста, объясняет народный депутат, заместитель председателя профильного "налогового" комитета Ярослав Железняк:

Человек покупает автомобиль

Авторизируется в «Дия»

Вводит VIN-код и дополнительные данные об автомобиле

«Дия» рассчитывает сумму таможенных платежей

Гражданин платит таможенные платежи (блокируется сумма)

Человек подписывает декларацию в “Дия”

Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию

«Дия» отправляет данные в АСМО

Автомобиль приезжает на границу

Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и автомобиль

Банк производит списание денег

Автомобиль заезжает в Украину

Кто сможет воспользоваться?

Новые правила будут как физических, так и юридических лиц, однако исключительно для легковых автомобилей, как новых, так и подержанных. Для других категорий транспортных средств процедура и стоимость таможенного оформления останется такой же, как сейчас. Неизменным остается и экологический стандарт — не ниже Евро-2, то есть с 1996 года выпуска.

Какова будет формула начисления таможенных платежей?

Кабмин предлагает переходный период длиной в 5 лет, в течение которого стоимость растаможки будет постепенно снижаться для автомобилей в возрасте до 10 лет.

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка*3,5*20%

Акциз = Ставка/2

Базой для начисления налогов является ставка, рассчитываемая по формуле:

СТАВКА = Коэффициент возраста * объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности

Коэффициент возраста будет уменьшаться в течение 5 лет.

В первый год действия предлагают следующие коэффициенты возраста:

0 лет - 2,2; 1 год - 1,9; 2 года - 1,65; 3 года - 1,55; 4 года - 1,45; 5 лет - 1,35; 6 лет - 1; 7 лет - 0,9; 8 лет - 0,85; 9 лет - 0,8; 10 лет - 0,75; 11 лет - 0,7; 12 лет - 0,7; 13 лет - 0,7; 14 лет - 0,7; 15 лет - 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Уже в 2027 году эти показатели составят:

0 лет - 1,54; 1 год - 1,33; 2 года - 1,16; 3 года - 1,09; 4 года - 1,02; 5 лет - 0,95; 6 лет - 0,7; 7 лет - 0,63; 8 лет - 0,6; 9 лет - 0,56; 10 лет - 0,53; 11 лет - 0,7; 12 лет - 0,7; 13 лет - 0,7; 14 лет - 0,7; 15 лет - 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1

Дизель - 1,2

Гибрид - 0,5

Электро - 0

Коэффициент эксклюзивности будет начисляться на автомобили, подпадающие под уплату транспортного налога. Речь идет об автомобилях старше 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. Стоимость автомобилей определяет Минэкономразвития и публикует исчерпывающий перечень этих моделей ежегодно до 1 февраля на официальном сайте.

Кроме таких новаций, для электромобилей дополнительно предусмотрено освобождение от таможенных платежей не только для легковых, но и для седельных тягачей и грузовиков. А для всех транспортных средств предлагают отменить сбор в Пенсионный фонд во время первой регистрации, который составляет от 3 до 5% от стоимости авто.

Напомним какие сейчас ставки на растаможку авто

Так сколько нужно будет платить за растаможку "по-новому"?

Выгоднее всего будет растаможивать более новые автомобили, в возрасте до 5 лет. Так, для новых автомобилей стоимость растаможки может составить 9% от стоимости (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тысяч евро), за старенький Volkswagen Passat придется заплатить аж 63% от его стоимости.

Однако если сравнивать с действующими ставками растаможки, по новой формуле налогов придется платить меньше. Приятным бонусом может быть необязательная сертификация и отсутствие необходимости платить за услуги таможенного брокера.



Какой может быть стоимость растаможки в 2023 году?

Бывает, что между первым и вторым чтением депутаты вносят много разных правок, и документ, попадающий на повторное голосование в зал, существенно отличается от первоначальной версии. Потому какими именно будут финальные ставки растаможки, пока неизвестно.

Когда закон может быть принят в целом?

Как показывает практика, в случае, когда решение дискуссионное – а по растаможке авто всегда ведут горячие дискуссии – такой процесс может занять несколько месяцев, а то и лет, объясняют в Институте исследования авторынка. Например, первые заявления о растаможке в “Дия” были озвучены почти два года назад. Затем последовало много обсуждений, в июне законопроект зарегистрировали, и только сейчас дошли до обсуждения в профильном комитете одного из трех необходимых законопроектов.

Сейчас все в руках Парламента. По словам Ярослава Железняка, голосование в зале может состояться уже в начале февраля. Однако даже если закон будет принят в целом, говорят в Институте исследований авторынка, Минцифры потребуется определенное время для реализации технической части работы сервиса. Так что реальный срок начала действия нового механизма по самому оптимистичному прогнозу — не раньше лета этого года, говорят эксперты.