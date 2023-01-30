В Украине совсем скоро можно будет растаможивать автомобили через приложение "Дія", уже можно протестировать новую систему расчета стоимости услуги.

Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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"Растаможка авто в "Дію" совсем скоро. Сейчас совместно с командой Минцифры Комитет на рабочих группах прорабатывает законопроекты", – отметил он.

В Минцифре сообщили, что растаможку хотят цифровизировать, чтобы упростить процесс для украинцев и уменьшить коррупционные схемы. Новый алгоритм расчета и услуга за несколько кликов "Действия" исключат человеческий фактор и коррупционную составляющую.

"Уже сейчас вы можете присоединиться к совершенствованию таможенной сферы - узнайте, как изменится стоимость растаможки и обязательно поделитесь обратной связью на сайте ", – отметили в ведомстве.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что таможенная пошлина будет происходить по новой системе расчета. "Вводите в калькуляторе три характеристики — год авто, тип или объем двигателя или мощность, если есть электрокар.

Далее система автоматически рассчитает стоимость авто. Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра . По новым правилам заплатите 80 132 грн, вместо 143 500 грн", - добавил он.

Напомним, какие ставки по растаможке действуют сейчас