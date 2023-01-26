Растаможка автомобилей через "Дію" позволит значительно уменьшить коррупцию на таможне и сделает процедуру удобной для украинцев.

О работе над законопроектом о растаможке авто через приложение "Дія" сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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“На ближайшем заседании нашего Комитета будет наконец-то рассмотрен законопроект №7466 и 7468 по растаможке автомобилей через «Дію». Будет вынесена на рассмотрение Парламента доработанная версия обеих инициатив. Разбирательство в Раде планируется уже в феврале”, – написал нардеп в своем Telegram-канале.