Розмитнення автомобілів через "Дію" дасть можливість значно зменшити корупцію на митниці та зробить процедуру зручною для українців.

Про роботу над законопроектом про розмитнення авто через додаток «Дія» повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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“На найближчому засіданні нашого Комітету буде нарешті розглянутий законопроект №7466 та 7468 щодо розмитнення автівок через «Дію». Буде винесено на розгляд Парламенту доопрацьовану версію обох ініціатив. Розгляд в Раді планується вже в лютому місяці”, - написав нардеп у своєму Telegram-каналі.