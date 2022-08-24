Розмитнення автомобілів через додаток "Дія" дедалі ближче – відповідний проект ще у червні було подано в український парламент.
Як розповів український прем'єр Денис Шмигаль, процес оформлення машини у додатку забере від сили 10 хвилин. Такі обіцянки від українського чиновника лунають вже близько року.
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За його словами, оплата теж здійснюватиметься через "Дію", а замість нинішніх чотирьох забюрократизованих та корумпованих платежів буде один, що "зручно, просто та ефективно".
Шмигаль також розповів, що в ході митної реформи буде ще низка змін:
- приєднання України до митної Конвенції про процедуру спільного транзиту, тобто запровадження "митного безвізу" з Євросоюзом;
- відкриття спільних пунктів пропуску на кордонах із ЄС;
- розширення пунктів пропуску у рамках проекту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв;
- запровадження електронної черги для перетину кордону.