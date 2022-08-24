Розмитнення автомобілів через додаток "Дія" дедалі ближче – відповідний проект ще у червні було подано в український парламент.

Як розповів український прем'єр Денис Шмигаль, процес оформлення машини у додатку забере від сили 10 хвилин. Такі обіцянки від українського чиновника лунають вже близько року.

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За його словами, оплата теж здійснюватиметься через "Дію", а замість нинішніх чотирьох забюрократизованих та корумпованих платежів буде один, що "зручно, просто та ефективно".

Шмигаль також розповів, що в ході митної реформи буде ще низка змін: