Кабмін прийняв постанову, яка дасть старт реалізації експериментального проекту по розмитненню транспортного засобу через "Дію".

Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду 15 вересня. "Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через "Дію". Приймаємо відповідну постанову, яка дасть старт реалізації такого експериментального проекту", - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

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"Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір, і завершення митного оформлення вашого авто в автоматичному режимі", - додав прем'єр. За його словами, оплатити усі необхідні для розмитнення платежі теж можна буде онлайн. Він додав, що все буде "максимально просто, зручно, без жодної корупції".

Згодом члени уряду підтримали документ з доопрацюванням протягом 3 днів. Відповідно до постанови, зокрема, передбачається можливість:

подання документів в електронній формі з використанням порталу "Дія";

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі "Дія", через банки або електронні платіжні системи;

сплати митних платежів протягом 10 днів;

завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.

Відповідно до документа, експериментальний проект триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року. Координатором проєкту є Мінцифри.

Мінфіну разом із Державною митною службою доручили протягом 1 місяця з дня набуття чинності постанови відкрити рахунок в Державній казначейській службі "для справляння митних платежів".

А Мінцифри доручили протягом 2 місяців з дня набуття чинності постанови забезпечити технічну можливість подання документів для оформлення розмитнення через "Дію".

Мінцифри та Мінекономіки також доручили подати звіт про результати експериментального проекту не пізніше, ніж через 3 місяці після його завершення, а також за результатами експерименту - подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до законодавства.

У "Дії" пояснили, що проект розмитнення стосується легкових авто, пасажирських фургонів та інших авто, призначених для перевезення людей.