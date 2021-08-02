За 1,5 місяці з дня введення в дію законів України про пільгове розмитнення "євроблях" було оформлено понад 17 тис. авто.

За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року з дня введення в дію законів України від 15.04.2021 №1402-ІХ та №1403-ІХ щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів, оформлено понад 17 тис. авто "на єврономерах". Про це повідомляє Державна митна служба України.

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До бюджету за вказаний період вже сплачено суму більше 600 млн грн. Зокрема, з 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 31 липня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця - 2 797 шт. авто

Київська митниця- 1 539 шт. авто

Одеська митниця - 1 487 шт. авто

Чернівецька митниця- 1 455 шт. авто

Львівська митниця - 804 шт. авто

Нагадаємо, що з 15 червня 2021 року, дня введення в дію зазначених вище законів України, власники авто "на єврономерах" мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.