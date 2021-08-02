За 1,5 месяца со дня введения в действие законов Украины о льготной растаможке "евроблях" было оформлено более 17 тыс. авто.

За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX относительно временного упрощения налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. авто "на еврономерах". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн. В частности, с 1 июля 2021 года, с начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 31 июля 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня – 2 797 шт. авто

Киевская таможня – 1 539 шт. авто

Одесская таможня – 1 487 шт. авто

Черновицкая таможня – 1 455 шт. авто

Львовская таможня – 804 шт. авто

Напомним, что с 15 июня 2021 года, для введения в действие указанных выше законов Украины, владельцы авто "на еврономерах" имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.