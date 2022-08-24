Растаможка автомобилей через приложение "Дия" все ближе – соответствующий проект еще в июне был представлен в украинский парламент.

Как рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль, процесс оформления машины в приложении отнимет от силы 10 минут. Такие обещания от украинского чиновника раздаются уже около года.

Читайте также: Растаможка авто через "Дию": когда начнет работать

По его словам, оплата тоже будет производиться через "Дию", а вместо нынешних четырех забюрократизированных и коррумпированных платежей будет один, что "удобно, просто и эффективно".

Шмыгаль также рассказал, что в ходе таможенной реформы будет еще ряд изменений:

присоединение Украины к таможенной Конвенции о процедуре совместного транзита, то есть введение "таможенного безвиза" с Евросоюзом;

открытие общих пунктов пропуска на границах с ЕС;

расширение пунктов пропуска в рамках проекта "Открытая граница" и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей;

введение электронной очереди для пересечения границы.

Напомним, как сейчас растаможить автомобиль