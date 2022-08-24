Растаможка автомобилей через приложение "Дия" все ближе – соответствующий проект еще в июне был представлен в украинский парламент.
Как рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль, процесс оформления машины в приложении отнимет от силы 10 минут. Такие обещания от украинского чиновника раздаются уже около года.
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По его словам, оплата тоже будет производиться через "Дию", а вместо нынешних четырех забюрократизированных и коррумпированных платежей будет один, что "удобно, просто и эффективно".
Шмыгаль также рассказал, что в ходе таможенной реформы будет еще ряд изменений:
- присоединение Украины к таможенной Конвенции о процедуре совместного транзита, то есть введение "таможенного безвиза" с Евросоюзом;
- открытие общих пунктов пропуска на границах с ЕС;
- расширение пунктов пропуска в рамках проекта "Открытая граница" и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей;
- введение электронной очереди для пересечения границы.
Напомним, как сейчас растаможить автомобиль