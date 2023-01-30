В Україні зовсім скоро можна буде розмитнювати автомобілі через додаток "Дія", вже реально протестувати нову систему розрахунку вартості послуги.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Розмитнення авто в "Дії" зовсім скоро. Наразі спільно з командою Мінцифри Комітет на робочих групах опрацьовує законопроєкти", - зазначив він.

У Мінцифри повідомили, що розмитнення хочуть цифровізувати, щоб спростити процес для українців та зменшити корупційні схеми. Новий алгоритм розрахунку та послуга за кілька кліків у "Дії" виключать людський фактор та корупційну складову.

"Вже зараз ви можете долучитися до вдосконалення митної сфери — дізнайтеся, як зміниться вартість розмитнення та обовʼязково поділіться зворотним звʼязком на сайті", - зазначили у відомстві.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. "Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар.

Далі система автоматично розрахує вартість авто. Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - додав він.

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