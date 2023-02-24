Депутатам не вистачило голосів, щоб ухвалити Закон про розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що сьогодні у Верховній раді не змогли ухвалити у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів через додаток “Дія”.

“Законопроєкт про розмитнення автівок у Дії — НЕ прийнятий. Не вистачило голосів. “За” було тільки 212”, – пише нардеп у своєму телеграм-каналі.

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Законопроєкти 7466 та 7468 від 15.06.2022, ініційовані Кабінетом Міністрів України, про зміну ставок для розмитнення автомобілів, які дозволяють автоматично та без участі митників проводити нарахування та сплату податків при імпорті автомобілів, був затверджений Профільним комітетом Верховної Ради України. Його рекомендували проголосувати в сесійній залі парламенту. При цьому більшість профільних міністерств, комітетів та служб висловилися проти ухвалення цих законопроєктів.

Тепер, згідно регламенту парламенту, авторам законопроєктів треба їх переробляти та знову реєструвати, проходити комітет і т.д. Це досить довга процедура, тож розмитнення через “Дію” відкладається як мінімум на кілька місяців, а може й до кінця 2023 року.

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