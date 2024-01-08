Михайло Федоров розповів про законопроект з розмитнення авто в Дії. На його думку, цифровізація митниці може призвести до зменшення корупції.

Для запуску розмитнення авто в Дії потрібно, аби Верховна Рада прийняла відповідний законопроект. За словами Михайла Федорова у “в цій сфері ходять $50-150 млн хабарів на рік".

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«Працюємо над автоматизацією державних послуг митниці. Перший крок — розмитнення авто в Дії — без черг, бігунків, корупції та людського фактору. Вже зареєстрували новий законопроект. Керівництво митниці підтримує цю ініціативу, тож очікуємо й підтримки народних депутатів», – розповів в інтерв’ю телеканалу “Рада” міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рік тому, у лютому 2023, парламент відхилив ініціативу Мінцифри. Зараз триває друга спроба провести через парламент законопроект, який зможе зменшити корупцію на митниці.