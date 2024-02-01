Розмитнення автомобілів через "Дію" вже не перший рік розглядається народними обранцями. Можливо, цього разу спроба прийняти відповідний законопроєкт буде вдалою.

Податковим комітетом рекомендовано ухвалити законопроект №10380 про розмитнення транспортних засобів в “Дії”. Про це повідомив керівник цього комітету нардеп Данило Гетманцев.

Читайте також: Чому депутати не підтримали розмитнення через "Дію"

Законопроект розроблено з метою зменшення корупції на митниці та забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для оформлення транспортних засобів завдяки використанню ресурсів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Важливим аргументом впровадження запропонованої законопроектом моделі митного оформлення є ліквідація можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці під час визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори.

Так, при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

зазначення пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміна модифікації легкового автомобіля;

підробка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроектом передбачається до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі запровадити можливість подачі електронної митної декларації засобами порталу Дія, що спростить та прискорить процес митного оформлення легкових автомобілів, роблячи його більш доступним та зручним для громадян та підприємств.

Читайте також: Розмитнення авто в Дії: Михайло Федоров розповів, коли запрацює послуга

Зокрема, положеннями проекту Закону пропонується: