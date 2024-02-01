В первый месяц года украинцы приобрели почти 4,4 тыс. новых легковых легковушек.

В течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек, сообщает Укравтопром. Это на 47% больше чем в прошлом году.

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От показателя довоенного января 2021 года, платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%. А почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

С лучшим результатом закончила месяц Toyota - 764 авто. Относительно января 2023 года реализация новых Тойот в Украине увеличилась на 31%. Второй по популярности маркой стала Renault - 504 ед. Марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза. Третье место в рейтинге у Volkswagen – 476 ед. (+133%). На четвертом месте Skoda - 312 ед. (+33%). Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом году.

Также в ТОП – 10 месяца вошли: Hyundai – 177 ед. (+11%); Suzuki – 160 ед. (-13%); Peugeot – 159 ед. (+657%); Lexus – 151 ед. (+66%); Mazda – 149 ед. (+54%).

Бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, который нашел 479 покупателей.