В течение января суммарно украинцы приобрели 102 тыс. подержанных автомобилей. Это на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и на 5% больше, чем в декабре-2023. Зато количество "свежепригнанных" машин неуклонно снижается.

В январе преобладали сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 82,6% легковушек с пробегом было приобретено внутри страны. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа уменьшилась, и составила 17,4% (17,8 тыс.), утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних январь-2023 - январь-2024

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение первого месяца текущего года украинцы заключили 84,3 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 29,9% больше по сравнению с январем 2023 года, и на 13,5% больше, чем в декабре-2023.

Январь стал первым полным календарным месяцем, в течение которого работала услуга дистанционного переоформления автомобилей в приложении "Дія" или электронном кабинете водителя. Этой возможностью уже воспользовались 10,4 тыс. продавцов подержанных легковушек, и более 300 владельцев мотоциклов.

Всего этим новым сервисом от государства воспользовались более 12% автовладельцев, Стоит отметить, что перечень марок и моделей, а также возрастная картина переоформленных через "Дію" автомобилей ничем не отличается от общей рыночной картины. То есть, возраст или цена автомобиля не имеет значения – по крайней мере, об этом свидетельствует статистика.

Кстати законопроект о растаможке в "Дії" одобрен парламентским комитетом



Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в январе 2024 года на первую регистрацию было подано 17,8 тыс. Такой показатель заметно больше (на 41,2%), чем в январе-2023, однако тоже заметно меньше, чем месяцем ранее – на 22,5%.

Стоит отметить, что под количеством импортируемых автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит определенное время – от нескольких дней до нескольких месяцев.

Недавно добавилось еще одно обстоятельство, которое может иметь влияние на объемы импорта автотранспорта – тщательная проверка на границах документов у водителей-мужчин, которые потенциально подпадают под мобилизацию. Это приводит к увеличению времени ожидания перевозчиками в очередях, а в некоторых случаях и к отказу в пропуске через границу отдельных водителей.

Перечисленные обстоятельства могут привести к дальнейшему уменьшению числа первых регистраций в следующих отчетных периодах, соответственно дефицит "свежепригнанных" автомобилей будет расти, как и рыночные цены на них, а также стоимость услуг по "пригону авто под ключ".

Напомним, на сколько подорожали подержанные авто за 2023 год.