Понад 12 тис. українців вже купили-продали авто в Дії без зайвого клопоту.

Вже понад місяць українці купують та продають авто онлайн. Без походів у сервісні центри МВС, черг, бігунків та хабарів. А ще не їздять по номери та техпаспорт та не чекають оплати в банку.

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Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Це прибирає людський фактор та корупційні ризики. Вже понад 12 тис. українців скористались сервісом!

Топ марок авто, які найчастіше продавали та купували:

Volkswagen

Ford

Renault

ВАЗ

BMW

А середня договірна вартість авто — 270 345 гривень

Якщо ви не знаєте, як скористатися послугою, — дивіться інструкцію. Послуга реалізовується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта».