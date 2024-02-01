Более 12 тыс. украинцев уже купили-продали авто в Дії без лишних хлопот.

Уже больше месяца украинцы покупают и продают авто онлайн. Без походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков и взяток. А еще не ездят за номерами и техпаспортом и не ждут оплаты в банке.

Читайте также: Через Дію переоформили уже более 10 000 автомобилей

Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Уже более 12 тыс. украинцев воспользовались сервисом.

Топ марок авто, которые чаще всего продавали и покупали:

Volkswagen

Ford

Renault

ВАЗ

BMW

А средняя договорная стоимость авто - 270 345 гривен

Если вы не знаете, как воспользоваться услугой, — смотрите инструкцию. Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".