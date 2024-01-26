Более 10 000 договоров купли-продажи авто украинцы заключили через Дію с момента старта услуги.

Это около 9% от всего количества договоров перерегистрации. На формирование заявки в Дії покупателю и продавцу нужно потратить обычно до 15 минут. Перерегистрацию осуществляют в течение часа, если процедура не требует дополнительных проверок.

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Вместе с тем, часть людей получают отказы при пользовании услугой. Часто это связано с информацией об обременении на транспортное средство.

Информационные системы полностью интегрированы с базами данных Министерства юстиции. Если есть обременения, то гражданину откажут в электронной перерегистрации, ему придется обратиться непосредственно в сервисный центр МВД.