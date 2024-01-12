Эту услугу запустили 20 декабря и уже более 5 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через Дію.

Перерегистрацией транспортных средств через смартфон по состоянию на 12 января 2024 года воспользовались более 5 тысяч раз. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Сейчас услуга доступна только для физических лиц и применяется для переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.

Переоформление через Дію это минимум бюрократии. Для оформления купли-продажи авто вообще не нужно посещать сервисный центр МВД. Вся процедура происходит в приложении Дия. Новый пластиковый техпаспорт и номера можно получить по почте.