Цю послугу запустили 20 грудня і вже понад 5 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через Дію.

Перереєстрацією транспортних засобів через смартфон станом на 12 січня 2024 року скористались понад 5 тисяч разів. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Наразі послуга доступна лише для фізичних осіб і застосовується для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.

Переоформлення через Дію це мінімум бюрократії. Для оформлення купівлі-продажу авто взагалі не потрібно відвідувати сервісний центр МВС. Уся процедура відбувається у додатку Дія. Новий пластиковий техпаспорт та номери можна отримати поштою.