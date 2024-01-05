Упродовж минулого року сервісні центри МВС обміняли майже 815 тисяч посвідчень водія. Доставку посвідчення водія за кордон замовили 2 457 осіб.

Упродовж минулого року тисячі українців обмінювали свої документи у зв’язку з переїздом та відновлювали внаслідок втрати. Відтак однією з найбільш затребуваних послуг сервісних центрів МВС серед громадян стало обмін посвідчення водія. Упродовж 2023 року нею скористались 814 851 осіб.

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Цю послугу українські кермувальники мають можливість отримувати у сервісному центрі МВС, так і онлайн у кілька кліків. Упродовж 2023 року через Кабінет водія обміняли 55 883 посвідчень водія. Із них 30 267 з доставкою Укрпошти по території України та 25 616 – з отриманням у сервісному центрі МВС.

Іноді трапляються випадки, коли громадяни з певних причин не встигають забрати своє посвідчення у відділенні пошти. Тому минулого року завдяки ДП «ІНФОТЕХ» вдалося запустити повторну доставку цих документів у Кабінеті водія.

Також зараз мають популярність електронні документи. За 2023 рік було видано внаслідок обміну 33 987 посвідчень водія виключно в електронній формі.

Починаючи з травня 2023 року обмін посвідчення водія став доступний і в застосунку Дія. Спочатку громадяни мали можливість забирати готовий документ у сервісному центрі МВС. А згодом цю послугу було розширено – стало можливо замовляти посвідчення у будь-яке зручне відділення Укрпошти на території України. Відтак через Дію обміняли 188 276 посвідчень водія. З них 14 874 з доставкою Укрпошти, 173 402 – з отриманням у сервісному центрі МВС.

Тисячі українців змогли виїхати за кордон. Багато з них потребують відновлення посвідчення водія. Тому Головний сервісний центр МВС надав можливість обмінювати, відновлювати та замовляти доставку цих документів і за межами країни.

З 16 жовтня 2023 року Державним підприємством «ІНФОТЕХ» запроваджено міжнародну доставку посвідчення водія. Вже зараз ця послуга доступна в Кабінеті водія у 12 країну світу: Польщу, Чехію, Німеччину, Італію, Угорщину, Іспанію, Словаччину, Румунію, Литву, Латвію, Естонію, Молдову. З початку запуску послуги, доставку посвідчення водія за кордон замовили – 2 457 осіб.

Посвідчення водія видані до 2013 року знаходяться в старому реєстрі. Тому не відображаються в Кабінеті водія та Дії. У такому разі здійснити онлайн обмін посвідчення водія неможливо. Тим громадянам, які перебувають за кордоном, радять звернутись до ДП «Документ», який працює у 7 країнах: Польщі Словаччині, Німеччині, Чехії, Італії, Іспанії та Туреччині.

Раніше у ДП «Документ» за кордоном українські водії лише обмінювали наявне посвідчення водія. Однак завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби України, у 2023 році цю послугу вдалося розширити. У зазначених країнах українці можуть не тільки обмінювати, а й відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням. Упродовж 2023 року цією послугою за кордоном скористались 42 991 особа.