В течение прошлого года сервисные центры МВД обменяли почти 815 тысяч водительских удостоверений. Доставку водительского удостоверения за границу заказали 2 457 человек.

В течение прошлого года тысячи украинцев обменивали свои документы в связи с переездом и восстанавливали в результате потери. Поэтому одной из самых востребованных услуг сервисных центров МВД среди граждан стал обмен водительского удостоверения. В течение 2023 года ею воспользовались 814 851 человек.

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Эту услугу украинские водители имеют возможность получать как в сервисном центре МВД, так и онлайн в несколько кликов. В течение 2023 года через “Кабинет водителя” обменяли 55 883 водительских удостоверений. Из них 30 267 с доставкой Укрпочты по территории Украины и 25 616 – с получением в сервисном центре МВД.

Иногда бывают случаи, когда граждане по определенным причинам не успевают забрать свое удостоверение в отделении почты. Поэтому в прошлом году благодаря ГП "ИНФОТЕХ" удалось запустить повторную доставку этих документов в Кабинете водителя.

Также сейчас пользуются популярностью электронные документы. За 2023 год было выдано в результате обмена 33 987 удостоверений водителя исключительно в электронной форме.

Начиная с мая 2023 года обмен водительского удостоверения стал доступен и в приложении Дія. Сначала граждане имели возможность забирать готовый документ в сервисном центре МВД. А потом эту услугу было расширено – стало возможно заказывать удостоверение в любое удобное отделение Укрпочты на территории Украины. Поэтому через Дію обменяли 188 276 водительских удостоверений. Из них 14 874 с доставкой Укрпочты, 173 402 – с получением в сервисном центре МВД.

Тысячи украинцев смогли выехать за границу. Многие из них нуждаются в восстановлении водительского удостоверения. Поэтому Главный сервисный центр МВД предоставил возможность обменивать, восстанавливать и заказывать доставку этих документов и за пределами страны.

С 16 октября 2023 Государственным предприятием "ИНФОТЕХ" введено международную доставку водительского удостоверения. Уже сейчас эта услуга доступна в “Кабинете водителя” в 12 стран мира: Польшу, Чехию, Германию, Италию, Венгрию, Испанию, Словакию, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову. С начала запуска услуги, доставку водительского удостоверения за границу заказали – 2 457 человек.

Водительские удостоверения выданные до 2013 года находятся в старом реестре. Поэтому не отображаются в “Кабинете водителя” и Дії. В таком случае осуществить онлайн обмен водительского удостоверения невозможно. Тем гражданам, которые находятся за рубежом, советуют обратиться в ГП "Документ", который работает в 7 странах: Польше Словакии, Германии, Чехии, Италии, Испании и Турции.

Ранее в ГП "Документ" за рубежом украинские водители только обменивали имеющееся водительское удостоверение. Однако благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД с ГП "Документ", который входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, в 2023 году эту услугу удалось расширить. В указанных странах украинцы могут не только обменивать, но и восстанавливать водительское удостоверение в связи с потерей или хищением. В течение 2023 года этой услугой за рубежом воспользовались 42 991 человек.