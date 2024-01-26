Понад 10 000 договорів купівлі-продажу авто українці уклали через Дію від моменту старту послуги.

Це близько 9% від усієї кількості договорів перереєстрації. На формування заявки в Дії покупцю та продавцю потрібно витратити зазвичай до 15 хвилин. Перереєстрацію здійснюють протягом години, якщо процедура не потребує додаткових перевірок.

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Разом з тим, частина людей отримують відмови при користуванні послугою. Часто це пов'язано з інформацією про обтяження на транспортний засіб.

Інформаційні системи повністю інтегровані з базами даних Міністерства юстиції. Якщо є обтяження, то громадянину відмовлять в електронній перереєстрації, йому доведеться звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.