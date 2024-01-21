Средняя цена легковушек, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700, однако в течение года она существенно выросла.

В прошлом году украинцы разместили в интернете почти 3 миллиона объявлений (2 млн 974 тыс.) о продаже легковых автомобилей. Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей в 2023 году составила $25,5 миллиарда, считают в Институте исследований авторынка.

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Средняя цена легковушек, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. На диаграмме видно, что этот показатель в начале года составлял $4800, а в конце - $6000. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%, что довольно весомое значение. Однако если рассмотреть ценовые картины по отдельным подсегментам, а не обобщенный график, станет понятно, что не все легковушки подорожали одинаково.

Изменение средней цены легковушек, которые продавали в интернете в течение 2023 года:

Есть прямая зависимость от возраста – машины старше 15 лет фактически не изменили своих цен. Зато чем меньше возраст автомобиля, тем стремительнее росла средняя цена на него. Объясняется это нехваткой новых автомобилей, которые впоследствии должны пополнять вторичный рынок, и небольшими объемами импорта легковушек из-за рубежа, которые как минимум вдвое (а то и втрое) отстают от спроса.

Также выросли средние цены на подержанные кроссоверы, благодаря общему росту спроса на этот вид легковушек, и автомобили из США, которых сейчас прибывает мало, и в основном без самых доступных вариантов. Их импортировать невыгодно из-за увеличения цены доставки таких машин.

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Какие авто подорожали больше всего

Среди 10 самых популярных моделей автомобилей в Украине с начала года больше всего подорожали Audi A6, Volkswagen Golf и BMW 5 Series. В процентном выражении их цены выросли на 26,3%, 22,9% и 16,9% соответственно. В денежном выражении средняя цена этих автомобилей выросла более чем на 1000 долларов.

Ни одна из моделей из этого списка не подешевела. Наоборот, цены на ВАЗ-2106 и Daewoo Lanos остались неизменными, хотя должны были бы уменьшиться из-за роста возраста этих моделей.

Самые популярные модели 2023 года по количеству предложений и изменение цен на них за год:

Volkswagen Passat: $7200, +10,8%, +$700

Skoda Octavia: $7450, +11,2%, +$750

Volkswagen Golf: $5900, +22,9%, +$1100

Daewoo Lanos: $2500, 0%, $0

Renault Megane: $6700, +3,9%, +$250

BMW 5 серии: $6900, +16,9%, +$1000

BMW 3 серии: $6000, +9,1%, +$500

ВАЗ-2106: $750, 0%, $0

Opel Astra: $5200, +13%, +$600

Audi A6: $7200, +26,3%, +$1500

Фиксация, а тем более рост средних цен - явление аномальное для открытых рынков. Однако поскольку наш рынок находится в частичной изоляции (ограниченный импорт, низкие объемы продаж новых авто), зарождаются процессы, присущие закрытым рынкам, вроде Кубы. Где на ходу вынужденно поддерживаются легковушки возрастом 40-50 лет, при этом спрос на дефицитный персональный транспорт приводит к несоответствующему характеристикам и качеству этих автомобилей росту цен на него, которые могут в разы превышать стоимость аналогичных моделей в других странах.

Методика исследований

В течение 2023 года украинцы продавали в интернете подержанные легковушки совокупной стоимостью более 25,5 миллиарда долларов США. В отдельных сегментах рынка произошел рост средних цен. Агрегатор Automoto.ua собирает объявления о продаже всех авто со 100 автосайтов в Украине. На основе этих данных эксперты Института исследований авторынка определили ценовую картину интернет-продаж подержанных легковых машин в Украине.

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